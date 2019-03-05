وزارة الثقافة تعتزم انتاج فلم سينمائي عن تضحيات الحشد الشعبي

2019/03/05 | 13:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أعلن وزير وزير الثقافة والسياحة والاثار عبد الامير الحمداني، الثلاثاء، عن عزم وزارته انتاج فلم سينمائي يتحدث عن بطولات وتضحيات الحشد الشعبي في مواجهة “داعش” وتحرير المدن.

وذكر بيان للوزارة وتلقته وكالة صدى، أن “وزير الثقافة والسياحة والاثار عبد الامير الحمداني استقبل، اليوم، السفير الايراني في العراق ايرج مسجدي والوفد المرافق له”.

وأضاف البيان أن “الجانبين بحثا توقيع بعض الاتفاقيات وتفعيل اخرى والتي من شأنها تطوير وتنظيم قطاع السياحة الدينية ، والفنية ، والثقافية”.

وأكد وزير الثقافة، “عزمة انتاج فلم سينمائي يتحدث عن بطولات وتضحيات الحشد الشعبي في مواجهة الجماعات التكفيرية وتحرير المدن من الجماعات الارهابية”.

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