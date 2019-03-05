البنك المركزي ينشر جدولا بأسعار المسكوكات والسبائك الذهبية للأسبوع الحالي

2019/03/05 | 13:36

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الاقتصاد نيوز ـ بغداد

نشر البنك المركزي العراقي، الثلاثاء، جدولاً بأسعار المسكوكات والسبائك الذهبية للأسبوع الحالي.

وبين الجدول أن سعر مسكوكة 22 غم بلغت 1.266 مليون دينار، في حين بلغ سعر السبيكة عيار 5 غم 265 ألف.

وأوضح الجدول أن سعر سبيكة 10 غم بلغت 521 ألف دينار، فيما بلغت سبيكة 15 غم سعر 783 ألف دينار، فيما بلغت سبيكة 20 غم مليون و53 ألف دينار، في حين بلغت سبيكة 25 غم سعر مليون و325 ألف دينار.

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