الملاحة الجوية : 13689 طائرة عبرت الأجواء العراقية خلال شهر كانون الاول

2019/03/05 | 13:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة النقل ، اليوم الثلاثاء ، ان عدد الطائرات العابرة للأجواء العراقية بلغت 13689 طائرةً خلال شهر كانون الاول لعام 2018

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