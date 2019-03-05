الحمداني يبحث مع السفير الايراني تنظيم قطاع السياحة الدينية بين البلدين

2019/03/05 | 13:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث وزير الثقافة عبد الامير الحمداني، اليوم الثلاثاء، مع السفير الايراني في العراق ايرج مسجدي، توقيع بعض الاتفاقيات وتنظيم قطاع السياحة الدينية والفنية والثقافية.

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