في عيد ميلاده 33.. إنجازات وإخفاقات للفهد الأسمر شيكابالا

2019/03/05 | 13:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصبح من الصعب إنكار أهمية اللاعب محمود عبدالرازق شيكابالا “الأباتشي”، وأنه أحد أفضل لاعبي الزمالك حتي الآن.

ويعد شيكابالا أيضا من أفضل لاعبي كرة القدم في تاريخ مصر، حيث نال لقب “أفضل لاعب في مصر” في الكثير من الاستفتاءات الرسمية والودية في مناسبات ومواسم كروية مختلفة.

يحتفل «شيكابالا» نجم نادي الزمالك، اليوم الثلاثاء، بعيد ميلاده الـ33، وهو من مواليد 5 مارس 1986.

ويعد الأباتشي ، واحد من معشوق جماهير الزمالك، رغم صيامه عن الحصول على البطولات مع نادي الزمالك، ولم يحقق إلا قليلا من الألقاب مع القلعة البيضاء، مقارنة بشعبيته الطاغية داخل البيت الأبيض.

ولعب الفهد الأسمر للعديد من الأندية، حيث انتقل من الزمالك إلى باوك اليوناني، وبعدها عاد مرة أخرى إلى مصر، ووقع للنادي الأهلي، قبل أن يتراجع، وينضم للزمالك مرة أخرى، وبعدها انتقل إلى الوصل الإماراتي، بعد أزمته الشهيرة مع حسن شحاته الذي كان يقود الزمالك في ذلك الوقت.

وحقق شيكابالا مع الزمالك، 5 بطولات، بطولة الدوري الممتاز مرتين موسم 2003/2002 وموسم 2004/2003، ودوري أبطال أفريقيا 2002 وكأس السوبر الأفريقي 2003، حين كان ناشئا، وبطولتين لكأس مصر، عامي 2008 و2013.

بينما فاز مع المنتخبات الوطنية المختلفة، بطولة كأس العالم العسكرية عام 2007 وكأس الأمم الأفريقية 2010، ودورة حوض وادى النيل لكرة القدم 2011 مع المنتخب الأول، وشارك مع «الفراعنة» في كأس العالم 2018 بروسيا، وظل حبيس دكة البدلاء.

بدأ «شيكابالا» مسيرته الكروية، مع ناشئين أسوان ونجح في لفت أنظار الجميع بشدة إلى موهبته الكبيرة قبل أن ينتقل إلى القاهرة ليخضع لاختبارات نادي الزمالك وينجح فيها وينضم لفريق الناشئين بعمر العشر أعوام.

وعاد مرة أخرى الأباتشي إلى الزمالك، وبعدها انتقل إلى فريق سبورتنج لشبونة البرتغالي، في تجربة غير موفقة، ليعود إلى النادي الإسماعيلي، ويقدم مستوى مميز، وبعدها يعود مرة أخرى الزمالك، ثم إلى الرائد السعودي، ويقدم أداء جيد، ويشارك مع المنتخب الوطني في كأس العالم 2018، بروسيا، وبعدها ينتقل إلى أبولون اليوناني في تجربة فاشلة ولم يستكمل التجربة، ويجلس حاليا بدون نادي بعد فشل الانتقال إلى النادي المصري خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

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