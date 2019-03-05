تحقيق الكوت تصدق اعترافات متهم ضبطت بحوزته مخدرات

2019/03/05 | 13:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

صدقت محكمة تحقيق الكوت، اعترافات متهم ضبطت بحوزته مادة الكرستال المخدرة في المحافظة.

وذكر بيان لمجلس القضاء الاعلى تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أن “المتهم القي القبض عليه من قبل قسم شؤون المخدرات وبحوزته مادة الكرستال المخدرة”.

وأضاف، أن”المدان اعترف بتعاطي وتجارة مادة الكرستال وبيعها على المتعاطين في مدينة الكوت”.

واشار إلى ان”المحكمة صدقت اقواله وتم اتخاذ الاجراءات كافة بحقه وفقا لأحكام المادة 28/ اولا من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017″.

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