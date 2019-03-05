تربية نينوى:اطلاق مشروع العودة الى المدرسة في ايمن الموصل للقضاء على ظاهرة التسرب

2019/03/05 | 13:41

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نينوى – عراق برس- 5 آذار / مارس: عقدت المديرية العامة لتربية نينوى بالتعاون مع منظمة اليونسكو اجتماعا موسعا في الجانب الايمن لمدينة الموصل للتعريف بحملات العودة الى الدراسة التي تُنفذ من قبل مؤسسة صروح للتنمية المستدامة والجمعية الهندسية للتطوير والبيئة وبمشاركة عدد من ادارات المدارس ، بهدف توعية الطلاب المتسربين بأهمية التعليم والتحاقهم بالمقاعد الدراسية.

وأكد المكتب الإعلامي، ان” الاجتماع شهد مباحثات ومناقشات موسعة بهدف خلق نتائج للتعريف بأهمية الحملة ورفع نسبة الوعي المجتمعي بضرورة التعليم وحصول أبناء المحافظة على التعليم والتشجيع على اعادة الطلبة المتسربين الى المدارس من خلال حملة ” ليش لازم نتعلم ” ، تربية نينوى أشارت بدورها استهداف اكثر من 13 الف متسرب ودمجهم بمدارس التعليم المسرع اضافة الى توزيع 18 الف حقيبة مدرسية مع تقديم حوافز لهم بإضافة لتقديم الدعم للمحاضرين المجانين وشمول المعلمين بدورات تطويرية عن هذه الحملة”، مؤكدة، ان ” هذه الخطوة تعد تعزيزا للشراكة والتعاون بين وزارة التربية والمنظمات الدولية والمحلية وفق خطط وبرامج موسعة تهدف في اعادة الطلبة المتسربين الى مقاعد الدراسة من اجل ضمان حقهم في التعليم ” .



انتهى اح

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