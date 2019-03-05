القضاء يرد الطعون في انتخابات نقابة المحامين (وثيقة)

2019/03/05 | 13:41

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بغداد -عراق برس-5آذار/مارس: ردت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة المحامين العراقيين – التي جرت وسط مشادات وصلت الى حد اعمال العنف – طعون عدد من المحامين في قانونيتها .

واوضحت اللجنة في بيان ، اليوم الثلاثاء، انها ” نظرت في 12 طلبا ولم تجد اي مخالفة قانونيةة في المرشحين لمنصب نقيب المحامين باستثماء المحامي محمد وحيد فرحان الفيصل والذي تم استبعاده بقرار رقم (1) الصادر عن اللجنة ذاتها “.



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