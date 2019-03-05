2019/03/05 | 13:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيسكوف : بوتين ونتنياهو بحثا التعاون في الشأن السوري لكن الحديث عن صيغة معينة سابق لأوانه

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بيسكوف : بوتين ونتنياهو بحثا التعاون في الشأن السوري لكن الحديث عن صيغة معينة سابق لأوانه) نشر أولاً على موقع (سبوتنيك) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بيسكوف : بوتين ونتنياهو بحثا التعاون في الشأن السوري لكن الحديث عن صيغة معينة سابق لأوانه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سبوتنيك).