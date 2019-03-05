للمرة الثانية في التاريخ... قرب شفاء شخص من الإيدز

2019/03/05 | 13:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عثر الأطباء على متبرع بخلايا جذعية، يمتلك حصانة فطرية ضد فيروس نقص المناعة البشرية، قد تساهم في شفاء مريض بالإيدز.

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