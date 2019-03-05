بعيدا عن كاميرات الإعلام... هذا دور السعودية في

2019/03/05 | 13:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبرت صحيفة سعودية أن المملكة أدت "دورا مهما في تحقيق أمن واستقرار المنطقة والعالم لما تملكه من الحكمة والاعتدال والتأثير والقوة في العلاقات الدولية".

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