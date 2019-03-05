الانبار تكشف نسب الانجاز في المشاريع المتضررة جراء العمليات الارهابية

2019/03/05 | 13:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار..كشف قائممقام قضاء القائم بمحافظة الانبار احمد المحلاوي، الثلاثاء، عن نسب الانجاز في المشاريع الخدمية المتضررة جراء العمليات العسكرية والارهابية في المناطق الغربية للمحافظة.وقال المحلاوي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “الدوائر الخدمية العاملة في مدن الانبار المحررة وبدعم من المنظمات الانسانية تمكنت من انجاز نسبة بلغت 40% من اعادة اعمار وتأهيل المشاريع المتضررة […]

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