2019/03/05 | 13:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الانصار/..لقي العشرات من جنود العدو السعودي ومرتزقته مصرعهم وأصيب آخرون بعمليات هجومية وعدد من الكمائن ،وتم كسر زحوفاتهم وتدمير آلياتهم ،فيما استهدف قصف مدفعي و صاروخي تجمعاتهم خلال 24 ساعة الماضية.وأكد مصدر عسكري، مصرع أكثر من 24 مرتزقاً بتفجير استهدفهم قبالة جبل قيس بقطاع جيزان .وتم كسر زحف للمرتزقة استمر أكثر من […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مقتل العشرات من مرتزقة الكيان السعودي في اليمن alansaar.

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