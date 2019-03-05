ظريف محذرا: صبر إيران بدأ ينفد جراء المماطلة في تطبيق الاتفاق النووي

2019/03/05 | 13:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الانصار/..حذر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف من أن صبر إيران بدأ ينفد جراء المماطلة في تطبيق الاتفاق النووي الموقع مع ايران رغم التزام الأخيرة به باعتراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية.وشدد ظريف في تغريدة له على موقع تويتر أنه وعلى النقيض من أكاذيب رئيس حكومة الاحتلال الصهيوني بنيامين نتنياهو والرئيس الأميركي دونالد ترامب […]

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