السلطات في محافظة جنوب العراق تعرض 16 متهما بالارهاب والتجارة بالمخدرات

2019/03/05 | 13:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن محافظ ذي قار يحيى الناصري، الثلاثاء، ان الاجهزة الأمنية القت القبض على عصابات متخصصة بالإرهاب والسرقة وتجارة المخدرات في ذي قار، موكدا ان الامن يحتاج تظافر جهود كل فئات المجتمع.

وقال يحيى الناصري خلال مؤتمر صحفي عقد في مديرية شرطة ذي قار ان "جهود مختلف الأجهزة الأمنية في ذي قار أثمرت عن نتائج مثمرة بعضها تم الإعلان عنه اليوم والبقية مازالت تحتاج خطوات لإنجازها، وبالتأكيد كل فئات المجتمع لها دور فاعل في استتباب الامن".

مضيفا ان "مديرية استخبارات ومديرتي الإرهاب والمخدرات عرضت اليوم 16 متهما بالإرهاب والمتاجرة بالمواد المخدرة وتنفيذ عمليات سرقة متخصصة في عموم ذي قار".

وأشار الناصري "خلال عام 2018 استطاعت الأجهزة الأمنية وبجهود مخلصة من القاء القبض على 429 متهما بالتعاطي والمتاجرة بالمواد المخدرة وضبطت أيضاً 7 كغم و985 غرام من مادة الحشيشة ونحو 48 ألف حبة مخدرة و145 غم من مادة الكريستال المخدرة ومن خلال التنسيق المشترك مع الأجهزة الأمنية في محافظة المثنى".

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