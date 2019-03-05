معرض بغداد الدولي يفتح البيع المباشر لمنتوجات وزارة الصناعة باسعار مخفضة

2019/03/05 | 13:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت ادارة معرض بغداد الدولي ، فتح البيع المباشر لمنتوجات وزارة الصناعة التي تضم الالبسة والسجاد والالبان والغذائية والزيوت والمنظفات والعسل الطبيعي باسعار مخفضة .وقالت مديرة معرض صنع في العراق هناء حسين ان: معرض بغداد الدولي قرر فتح البيع المباشر لمنتوجات وزارة الصناعة التي تضم الالبسة والسجاد والالبان والغذائية والزيوت والمنظفات والعسل الطبيعي باسعار […]

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