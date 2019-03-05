واسط تطالب المجلس الاعلى لمكافحة الفساد بالتحقيق في جميع الانشطة المالية بالمحافظة

2019/03/05 | 13:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب مجلس محافظة واسط اليوم ، بفتح تحقيق شامل لجميع الانشطة المالية من قبل المجلس الاعلى لمكافحة الفساد ، والكشف عن جميع المخالفات المالية واحالتها للجهات المختصة .وقال رئيس المجلس مازن كندوح الزاملي ان :” المجلس وضمن خطته الرامية للحفاظ على المال العام ومحاسبة المفسدين ، طالب رئيس الوزراء واعضاء المجلس الاعلى لمكافحة الفساد […]

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