مجلس نينوى: الفياض نجح في مساعيه لتهدئة الأوضاع في سنجار

2019/03/05 | 13:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أكد مجلس محافظة نينوى، الثلاثاء، نجاح مستشار الأمن الوطني رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض بمساعي تهدئة الأوضاع في قضاء سنجار، مشيرا الى أن الفياض اتفق مع ادارة سنجار على سحب الحشد وكافة التشكيلات المسلحة من المدينة في حين تتولى الشرطة المحلية إدارة الأمن.وقال عضو المجلس المحافظة حسام العبار في تصريح لـ/المعلومة/، إن […]

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