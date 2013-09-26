الديمقراطي الكوردستاني يحدد الأولوية في تطبيق الاتفاقية مع الاتحاد الوطني

2019/03/05 | 13:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اكد القيادي في الحزب الديمقراطي الكوردستاني خسرو كوران يوم الثلاثاء ان الاولوية لتشكيل حكومة اقليم كوردستان الجديدة وفق الاتفاق السياسي المبرم مع الاتحاد الوطني الكوردستاني.

وقال كوران في تصريح صحفي اليوم، انه وفق الاتفاق فإن الاولوية لتشكيل حكومة الاقليم لأنها اهم من المواضيع الاخرى.

واضاف انه لا ينبغي ان ينتظر اقليم كوردستان اكثر من اجل تشكيل الحكومة الجديدة، مشيرا الى ان تشكيل حكومة كوردستان اسهل من موضوعي بغداد، وكركوك اللذين يحتاجان الى عمل.

وتابع كوران ان المرشح لمنصب محافظ كركوك يتعين ان يكون مرضيا من الحزبين.

وكان الحزبان الرئيسان في اقليم كوردستان الديمقراطي الكوردستاني، والاتحاد الوطني الكوردستاني قد وقعا يوم 4/3/2019 اتفاقا سياسيا شاملا لتشكيل الحكومة الجديد للإقليم.

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