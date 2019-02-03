الكمارك:احباط محاولة لتهريب حبوب مخدرة في منفذ الشيب الحدودي

2019/03/05 | 13:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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تمكنت السلطة الكمركية في مركز الشيب الحدودي في محافظة ميسان اليوم الثلاثاء من إحباط محاولة لتهريب حبوب مخدرة نوع ( B2 )حاول مسافر أدخالها الى البلد قادم من الجانب الايراني عبر منفذ الشيب الحدودي في محافظة ميسان وقد تمكن موظفي هيئة الكمارك من أكتشافها مخفية في ملابسه الداخلية أثناء التفتيش وتم احالته مع المواد المهربة الى الجهات المختصة لأتخاذ الأجراءات القانونية بحقه وفقاً للتعليمات والقوانين النافذة.





جاء ذلك في خضم الأجراءات المكثفة التي تتخذها هيئة الكمارك في المراكز الحدودية للحيلولة دون دخول هكذا مواد تضر بالمجتمع العراقي

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