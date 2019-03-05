الحامدي:جلسة السبت ستخصص للتصويت على وزراء الدفاع والداخلية والتربية

2019/03/05 | 13:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أكدت النائب عن تحالف الفتح , الثلاثاء, أن جلسة السبت خصصت للتصويت على وزراء الدفاع والداخلية والتربية بحسب تبليغ الدائرة الاعلامية للمجلس, مشيرة الى ان الجلسة ستعقد في منطقة العلاوي بسبب وجود ترميمات في قاعة البرلمان.

وقالت الحامدي في تصريح لـ/المعلومة/ واطلعت عليه وكالة صدى الاعلام، إن “الدائرة الاعلامية لمجلس النواب ابلغت كافة النواب ببرنامج الجلسة الاولى من الفصل التشريعي المقبل التي ستعقد السبت المقبل وذلك بالتصويت على وزراء الدفاع والداخلية والتربية”.

واضافت الحامدي، أن “الجلسة ستعقد في بناية الامن الوطني بسبب وجود ترميمات في قاعة مجلس النواب”, نافية ان “تكون الجلسة غير علنية”.

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