2019/03/05 | 13:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مشاهدة مباراة بورتو وروما تضع إيكر كاسياس أمام مفترق طرق عقب النتائج السلبية في الدوري والخسارة بهدفين لهدف ذهاباً.وفرضت مباراة روما وبورتو التي ستقام على أرض الأخير نفسها كأهم مباريات البث المباشر التي ستغطيها قنوات beIN SPORTS نظراً لأسلوب لعب الفريقين الممتع وتوقع حدوث المفاجآت.ويحتاج بورتو للفوز بهدف دون رد لضمان التأهل علماً أنّ تكرار نتيجة الذهاب يجر المباراة إلى التمديد.مباراة بورتو وروما – مباشرمشاهدة مباراة بورتو وروما مباشرة، ستكون متوفرة حصرياً على beIN SPORTS مع متابعة آخر استعدادات الفريقين خاصة وأنّ بورتو يريد تقديم أداء مشرّف على الأقل بعد تخليه عن الصدراة في الدوري البرتغالي.مباراة بورتو وروما يسبقها البث المباشر لاستوديو تحليلي يتناول به ضيوف beIN SPORTS وضع الفريقين قبل المباراة وطريقة لعبهما إضافة إلى نشر عدة تقارير حصرية وإحصاءات خاصة للزملاء المكلفين بتغطية المباراة.يمكنكم مشاهدة اللقاء على قناة HD 2 باللغة العربية الأربعاء في الساعة الحادية عشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.البث المباشر لمباراة روما وبورتو عبر الإنترنتوستبث مباراة بورتو تلفزيونياً وعلى الإنترنت أيضاً إذ سيتمتع مشتركينا بنقل حيّ وبتقنية فائقة الجودة عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة.ولتبقوا على مقربة من مباراة بورتو وروما أينما كنتم، يمكنكم مشاهدتها على مختلف الأجهزة المحمولة، والكمبيوتر الشخصي، بالإضافة إلى أجهزة التلفاز الذكية.للاطلاع على الباقات والمزايا العديدة والعروض الخاصة الكثيرة وللاشتراك في beIN CONNECT اضغط هنا.

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