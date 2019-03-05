2019/03/05 | 13:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع/ احباط محاولة لتهريب حبوب مخدرة نوع (B2) حاول مسافر إدخالها الى البلد

واع/ بغداد / ز .ا

اعلنت هيئة الجمارك العراقية ، الثلاثاء، عن تمكنها من إحباط محاولة لتهريب حبوب مخدرة نوع (B2)حاول مسافر إدخالها الى البلد قادم من الجانب الايراني عبر منفذ الشيب الحدودي في محافظة ميسان.

وذكر بيان لإعلام الهيئة تلقته ( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) انه "تم احباط محاولة لتهريب حبوب مخدرة نوع (B2) حاول مسافر إدخالها الى البلد قادم من الجانب الايراني عبر منفذ الشيب الحدودي في محافظة ميسان"، لافتاً الى انه "موظفي هيئة الجمارك تمكنوا من اكتشافها مخفية في ملابسه الداخلية أثناء التفتيش".

واضاف بحسب البيان، انه "تم احالة المسافر مع المواد المهربة الى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وفقاً للتعليمات والقوانين النافذة".





ولفت الى ان جاء ذلك في "وسط الإجراءات المكثفة التي تتخذها هيئة الجمارك في المراكز الحدودية للحيلولة دون دخول هكذا مواد تضر بالمجتمع العراقي".

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