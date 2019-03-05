هدوء جزائري يسبق عاصفة ضد إعلان ترشح بوتفليقة

2019/03/05 | 13:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تزامنا وغداة إعلان الرئيس بوتفليقة عن ترشحه رسميا للانتخابات الرئاسية، شهدت عدة مدن جزائرية مسيرات ووقفات إحتجاجية رفضاً للترشح، رغم تعهد بوتفليقة بعدد من الإلتزامات

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