2019/03/05 | 13:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألزم وزير التعليم العالي والبحث العلمي قصي السهيل اليوم الثلاثاء، الجامعات بتنفيذ القرارات الوزارية التي تخص شؤون الطلبة.وقال وكيل الوزارة لشؤون البحث العلمي الدكتور

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التعليم العالي تلزم الجامعات بتنفيذ القرارات الوزارية التي تخص شؤون الطلبة) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التعليم العالي تلزم الجامعات بتنفيذ القرارات الوزارية التي تخص شؤون الطلبة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).