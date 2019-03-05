الملاحة الجوية: اكثر من 13600 طائرة عبرت الأجواء العراقية

2019/03/05 | 13:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال مدير عام الشركة وكالة، عباس ناصر، في بيان تلقى موقع "الغدير"، نسخة منه، ان" نشاط الشركة وخدماتها المقدمة للطائرات المدنية المغادرة بلغ 3254طائرة اما الطائرات القادمة بلغ 3101 .مضيفا ان الشركة تقدم خدمات السلامة الجوية للطائرات العابرة والقادمة والمغادرة".انتهى..م.ر

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