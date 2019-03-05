2019/03/05 | 13:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس انتقد عضو مجلس محافظة كركوك، عن الجبهة التركمانية، علي مهدي صادق، الثلاثاء، الاتفاق بين الحزبين الكرديين بشأن إدارة المحافظة.وقال صادق في بيان تلقى “ناس” نسخة منه، اليوم (5 آذار 2019) “نرفض رفضا قاطعا محافظا كرديا لكركوك سواء مستقلا أم حزبيا وسوف نسلك الطرق كافة لمنع تنصيبه”.كما طالب “الحكومة العراقية أن تكون […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الجبهة التركمانية: نرفض رفضا قاطعا محافظا “كرديا” لكركوك NAS | موقع ناس الرسمي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الجبهة التركمانية: نرفض رفضا قاطعا محافظا “كرديا” لكركوك) نشر أولاً على موقع (ناس نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الجبهة التركمانية: نرفض رفضا قاطعا محافظا “كرديا” لكركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ناس نيوز).