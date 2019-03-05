2019/03/05 | 13:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس قدمت مينا قابيل، المشتركة العراقية ببرنامج اكتشاف المواهب Arabs Got Talent على شاشة MBC، عرضا لرقصات بوليود، على مسرح البرنامج.ولفتت قابيل انظار لجنة التحكيم، فيما عبرت الفنانة نجوى كرم عن إعجابها بتمكن المشتركة من الرقص، والثقة الواضحة في أدائها.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص فيديو: مشتركة عراقية تنقل” Arabs Got Talent” إلى الهند NAS | موقع ناس الرسمي.

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