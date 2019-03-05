جامعة الكوفة تستضيف بطولة الجامعات العراقية لتنس الطاولة والريشة الطائرة

2019/03/05 | 13:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نظم قسم النشاطات الطلابية في جهاز الاشراف والتقويم العلمي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بطولة الجامعات العراقية للعبة تنس الطاولة والريشة الطائرة لفرق الطلاب والطالبات على ملاعب الجامعة وملاعب عدد من الجامعات في محافظة النجف الاشرف.وذكر مدير قسم النشاطات الطلابية في جامعة الكوفة الدكتور باسم حسن ، ان”البطولة شهدت مشاركة أربعين جامعة من […]

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