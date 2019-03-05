وزير العمل يؤكد دعم المنظمات التي تعنى برعاية ومساعدة المرأة والطفل

2019/03/05 | 13:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد وزير العمل والشؤون الاجتماعية الدكتور باسم عبد الزمان ان الوزارة تدعم وتشجع المنظمات التي تعنى برعاية ومساعدة المرأة والطفل.وقال الوزير خلال لقائه منظمة حرية المرأة (احدى منظمات المجتمع المدني) اليوم الثلاثاء ” ان الوزارة تدعم عمل المنظمات في الجوانب الاجتماعية والتعامل مع الفئات المستفيدة التي تحتاج الى تأهيل ورعاية خاصة كالاحداث والمشردين.واضاف […]

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