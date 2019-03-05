2019/03/05 | 14:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من أقوال الزعيم السوفيتي جوزف ستالين المأثورة ما قاله ردا على اقتراح مبادلة ابنه "الأسير" بأحد قادة القوات الألمانية الذي استسلم أمام القوات الروسية في عام 1943.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ستالين يرسل ابنه إلى جبهة القتال... ما كان مصيره) نشر أولاً على موقع (سبوتنيك) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ستالين يرسل ابنه إلى جبهة القتال... ما كان مصيره) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سبوتنيك).