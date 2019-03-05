المعارضة السودانية تعلن إضرابا شاملا

2019/03/05 | 14:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ينظم تجمع المهنيين في السودان، اليوم الثلاثاء، إضرابا شاملا عن العمل ليوم واحد.

ويسعى هذا الإضراب إلى فرض مزيد من الضغط على الرئيس عمر البشير للتنحي.

وطالب التجمع، وهو تحالف نقابات مستقلة، أنصاره بالذهاب إلى أماكن عملهم، وعدم القيام بهمامهم، ورفع شعارات الإضراب في أماكن العمل.

في السياق ذاته، أطلقت السلطات السودانية سراح رئيس حزب المؤتمر السوداني المعارض عمر الدقير الذي كان معتقلا منذ ديسمبر/كانون الأول على خلفية التظاهرات المناهضة لحكم الرئيس عمر البشير، وفق ما أعلن حزبه الثلاثاء.

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