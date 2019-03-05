البورصة ترتفع بنسبة 1.36%

2019/03/05 | 14:52

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الاقتصاد نيوز ـ بغداد

شهدت تداولات البورصة، الثلاثاء،، إرتفاع مؤشرها بنسبة 1.36% عند 472.43 نقطة.

بلغ عدد الأسهم المتداولة 108,9 مليون سهم، بقيمة 131,7 مليون دينار.

6 أسهم قادت المؤشر للإرتفاع، تقدمها أسهم بغداد للمشروبات الغازية بـ 7.55%، وأسهم اسيا سيل للاتصالات بـ 2.94%.

كما شهد المؤشر إنخفاض 4 أسهم تقدمها أسهم المصرف الوطني بـ10.00% وأسهم فندق فلسطين بـ2.33%.

وتصدرت أسهم بغداد للمشروبات الغازية، تداولات اليوم، حجماً وقيمة بتداولها 26,8 مليون سهم بقيمة 73,9 مليون دينار.

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