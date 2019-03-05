أمين الحسيني.. لماذا تعاون مفتي القدس مع هتلر وموسيليني؟

2019/03/05 | 14:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في السنوات الأولى من فاتحة القرن العشرين، وبعد إزاحة السلطان عبد الحميد الثاني من عرش الدولة العثمانية سنة 1909م، وهو الذي عُدَّ

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