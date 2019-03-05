حكيم شاكر: لهذا السبب لعبنا باسلوب دفاعي امام ذوب آهن الايراني

2019/03/05 | 14:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص … كشف مدرب نادي الزوراء، حكيم شاكر، سبب اعتماده اللعب الاسلوب الدفاعي امام ضوب آهن الايراني في الجولة الاولى من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.وقال شاكر في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “الكادر التدريبي درس الخصم جيداً، لذلك راهنا على اللعب بطريقة تتلائم مع مستويات وامكانيات لاعبينا وخرجنا بنقطة ثمينة أمام فريق […]

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