تظاهرات للعشرات من الملاكات الادارية في دائرة صحة كربلاء المقدسة

2019/03/05 | 14:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خرج العشرات من الملاكات الادارية في دائرة صحة كربلاء في تظاهرات حاشدة للمطالبة بمواساتهم مع اقرانهم في داخل المؤسسة الصحية وباقي الوزارات وفي تصريح خاص

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