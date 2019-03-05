ما هي فوائد الفازلين

2019/03/05 | 14:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فوائد الفازلين للبشرة: يُساهم الفازلين في منح البشرة النعومة، كما يُعتبر من الحلول السريعة لترطيب البشرة الجافة وعلاجها خاصة في فصل الشتاء، لما تتعرض له

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