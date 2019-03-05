حادث سير في مصر يتسبب بمقتل واصابة 40 شخصا

2019/03/05 | 14:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكرت الوسائل، أن" الحادث وقع بعد تصادم سيارات عدة مع بعضها على طريق القاهرة الإسكندرية بالقرب من قرية معمل القزاز بكفَر الدوار"، مبينة، ان" الحصيلة تشير مقتل 6 أشخاص وإصابة 34 آخرين".فيما اعلن موقع "اليوم السابع" المصري، إن" الحركة المرورية توقفت لمدة طويلة على طريق القاهرة الإسكندرية بسبب الحادث، مشيرا، إلى أنه" جرى نقل المصابين إلى مستشفيى دمنهور التعليمي وكفَر الدوار".واشار الموقع الى انه" تم تحرير محضر وإبلاغ النيابة العامة للتحقيق".وشهدت مصر، الأسبوع الماضي، حادثا كبيرا في محطة قطارات بالعاصمة القاهرة، أدى إلى مصرع أكثر من 20 شخصا، وإصابة 28 آخرين.انتهى..م.ر

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