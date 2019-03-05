اتلاف شحنة من عصير

2019/03/05 | 14:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكر بيان للهيئة، حصل عليه موقع "الغدير"، ان" السلطات الجمركية في المنطقة الغربية / مركز جمرك "طريبيل" اتلفت شحنة من مادة العصير علامة سن كونك لعدم صلاحيتها للاستهلاك البشري"، مؤكدا، انه" تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق شحنة العصير وإتلافها بالكامل".

وأضاف، أن" مركز طربيل أعاد إصدار إرسالية مستحضرات تجميل مخالفة إلى الجانب الأردني لعدم وجود الموافقات الاستيرادية"، مبينا، انه" حرصها على تطبيق إجراءات مشددة في منافذها الحدودية لفرض ضوابط استيراد البضائع وفق القانون وخاصة فيما يخص استيرادات الأدوية والمواد الغذائية كونها تمس حياة المواطن".انتهى..م.ر

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