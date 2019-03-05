2019/03/05 | 14:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع/ المركزي العراقي : اطلاق مبادرة إنتاج وتشجير ٢٠٠ الف شتلة في عموم البلاد

واع/ بغداد / ز .ا

اعلن البنك المركزي، الثلاثاء، عن اطلاقه مبادرة إنتاج وتشجير ٢٠٠ الف شتلة في عموم العراق.





وذكر بيان للبنك تلقته ( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) إنه "وبالتعاون مع وزارة الزراعة / دائرة الغابات ومكافحة التصحر يطلق مبادرة إنتاج وتشجير ٢٠٠ الف شتلة في عموم العراق"، مشيرا الى أن ذلك "يهدف لحماية البيئة ومعالجة الأثار السلبية التي تترتب على التغيرات المناخية، لاسيما مشكلة التصحر، في الجوانب الأقتصادية والأجتماعية والصحية".

واوضح أن المبادرة تأتي "بتمويل من صندوق تمكين الذي يرعاه البنك المركزي والمصارف العراقية وشركات الصرافة"، مبينا أن "المبادرة تتضمن إنتاج الشتلات، التشجير، تأهيل الغابات الموجودة حاليا، بالإضافة الى نشر الوعي بين المواطنين للحد من التغييرات المناخية لمواجهة هذه الظاهرة".

وتابع أنه "من المؤمل ان ينطلق المشروع في بداية شهر نيسان ٢٠١٩ ويستمر على مدى عامين".

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