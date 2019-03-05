2019/03/05 | 14:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس رفعت امانة بغداد، الثلاثاء، اخر كتلة كونكريتية من شارع ابو نؤاس وسط بغداد، بعد سنوات من وجودها.واظهرت صور حصل عليها “ناس”، اليوم (5 اذار 2019)، شارع ابي نواس وهو خالٍ من الكتل الكونكريتية لاول مرة منذ حجبه لسنوات عديدة.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص صور: “أبو نواس” يودّع آخر كتلة كونكريتية..



هكذا بدا الشارع “المحجوب” منذ أعوام NAS | موقع ناس الرسمي.

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