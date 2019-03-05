2019/03/05 | 14:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس أعلنت الاجهزة الامنية في محافظة ذي قار، الثلاثاء، عن تمكنها من القاء القبض على المتورطين باستهداف منزل ضابط في قسم مكافحة المخدرات برمانات هجومية والقبض على مرتكبي جرائم سرقة السيارات والاتجار بالمخدرات .وقال مدير استخبارات ومكافحة ارهاب ذي قار العميد ميثم المسعودي، في بيان تلقى “ناس” نسخة منه اليوم (5 آذار 2019) […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اعتقال مستهدفي منزل ضابط بـ “رمانات هجومية” في ذي قار NAS | موقع ناس الرسمي.

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