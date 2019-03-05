محافظ نينوى يدعو لاعتقال المتهمين بسقوط الموصل بينهم النجيفي

2019/03/05 | 15:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس الحكومة المحلية في محافظة نينوى نوفل حمادي، الثلاثاء، أن اللجنة المتخصصة بالتحقيق في قضية سقوط مدينة الموصل بقبضة

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