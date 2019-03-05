اقتصاد جنوب أفريقيا ينمو بأقل من2% للعام الخامس على التوالي

2019/03/05 | 15:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: تباطأ النمو الاقتصادي في جنوب أفريقيا بأقل من التوقعات خلال الربع الأخير من عام 2018، كما سجل نمواً أقل من 2% للعام الخامس على التوالي.





وكشفت بيانات صادرة عن مكتب الإحصاءات في جنوب أفريقيا، اليوم الثلاثاء، أن الناتج المحلي الإجمالي نما بنسبة 1.4% خلال الربع الرابع من العام الماضي على أساس سنوي مقابل 2.6% المسجلة في الربع السابق له بعد التعديل.





وكانت تقديرات المحللين تشير إلى أن اقتصاد جنوب أفريقيا سوف ينمو بنسبة 1.2% في الثلاثة أشهر المنتهية في ديسمبر الماضي.





وبحسب البيانات، فإن اقتصاد جنوب أفريقيا توسع بنسبة 0.8% خلال عام 2018 بأكمله وهو أقل من قراءة عام 2017 والبالغة 1.4%.





ولم تشهد جنوب أفريقيا نمواً بأكثر من 2% في عام منذ عام 2013.





وكان قطاع العقارات وخدمات الشركات والنفقات الحكومية أكثر المؤشرات الداعمة للنمو الاقتصادي خلال 2018 في حين سجل قطاع الإنشاءات أسوأ عام في نحو عقدين من الزمن بالفترة نفسها.





وبحلول الساعة 11:19 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفعت عملة جنوب أفريقيا مقابل نظيرتها الأمريكية بنسبة 0.6% ليتراجع الدولار إلى 14.1502 راند.





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