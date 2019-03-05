2019/03/05 | 15:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: يرى بنك "جولدمان ساكس" إن هناك المساحة أمام اليوان الصيني ليٌسجل مزيد من الارتفاع مع استمرار تعافي ثاني أكبر اقتصاد في العالم.





وقال البنك عبر بيان اليوم الثلاثاء أن عملة اليوان الصيني ستزيد بنسبة 1.5% إلى 6.6 يوان لكل دولار على مدار فترة الـ12 شهر المقبلة، وهو مستوى أكثر تفاؤلاً من تقديرات البنك في يناير عند 6.7 يوان لكل دولار، نقلاً عن وكالة "بلومبرج".





وأضاف ميك تانج رئيس وحدة الاقتصاد الصيني في البنك الأمريكي أن الاقتصاد سيظهر علامات قوية من التعافي، مشيراً في ذلك إلى التدابير التحفيزية المنفذة منذ العام الماضي وزيادة استثمارات البنية التحتية، حيث يرى أنها أسباب لتوسع النمو الاقتصادي في الأشهر المقبلة.





وعلى الرغم من ذلك فأن تانج يتوقع نمو أبطأ في الصادرات والاستهلاك والتوسعات الرأسمالية للشركات الصينية، ما يمثل عبئاً زائداً على الاقتصاد.





كما توقع محلل "جولدمان ساكس" أن يساهم بنك الشعب في تحفيز النمو عبر ضخ مزيد من النقد خلال عمليات السوق المفتوحة اليومية.





وبحلول الساعة 11:15 صباحاً بتوقيت جرينتش صعد اليوان أمام الدولار بنحو 0.06% إلى 6.7030 يوان.





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