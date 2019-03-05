رئيس الجمهورية يستقبل عددا من سفراء العراق الجدد

2019/03/05 | 15:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح ضرورة عكس صورة العراق

المشرقة لدى دول العالم من خلال عمل السفارات والبعثات الدبلوماسية

العراقية.

وشدد صالح، خلال استقباله اليوم الثلاثاء 5-3-2019 في قصر السلام

ببغداد، عدداً من السفراء الجدد، على ان سياسة العراق الخارجية

ترتكز على ثوابت وطنية تمنح الأولوية لتحقيق مصلحة الشعب

العراقي،وأن سفراء العراق أمامهم مهمة وطنية لعكس توجهات العراق

ونهجه الثابت في الانفتاح على دول العالم في المجالات كافة وبما

يخدم تطلعات شعبنا.ودعا الرئيس برهم صالح إلى الاهتمام بالجاليات العراقية في الدول

الشقيقة والصديقة والوقوف على احتياجاتها وتقديم التسهيلات والخدمات

الممكنة لها.

وتمنى للسفراء التوفيق والنجاح في مهامهم الجديدة، مؤكداً دعم

الرئاسة لجهودهم الوطنية لتعزيز مكانة العراق على الصعيد

الدولي.من جانبهم أكد السفراء الجدد حرصهم على عدم ادخار أي جهد من شأنه

رفع اسم بلدهم في المحافل الدولية.

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