2019/03/05 | 15:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو - أربيل

اعتصم العشرات من جرحى الجيش العراقي، اليوم الثلاثاء، أمام المبنى الحكومي في محافظة الديوانية.وطالب المعتصمون الحكومة المحلية الإسراع بتوزيع قطع الاراضي السكنية المخصصة لهم.وقام جرحى الجيش بقطع الطرق الرئيسة المؤدية إلى مبنى الحكومة المحلية احتجاجاً على عدم القيام بدورها في توزيع الاراضي السكنية.

ولم يرد عن حكومة الديوانية المحلية أي بيان حول اعتصام جرحى الجيش العراقي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جرحى الجيش في الديوانية يعتصمون للمطالبة باستحقاقهم المالية) نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جرحى الجيش في الديوانية يعتصمون للمطالبة باستحقاقهم المالية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (رووداو).