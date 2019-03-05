افتتاح معرض للفنان التشكيلي رائد حسن

2019/03/05 | 15:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقام الفنان التشكيلي رائد حسن معرضا فنيا اليوم الثلاثاء، على قاعة حوار في بغداد.

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