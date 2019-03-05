السهيل يبحث مع رؤساء النقابات المهنية الارتقاء بالكليات الأهلية

2019/03/05 | 15:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حث وزير التعليم العالي والبحث العلمي قصي السهيل، اليوم الثلاثاء، مع عدد من رؤساء النقابات المهنية

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