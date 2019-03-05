سانا: مقتل 5 مدنيين وإصابة آخر نتيجة انفجار لغم من مخلفات الإرهابيين في ريف حلب الجنوبي الشرقي

2019/03/05 | 15:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مصدر في قيادة شرطة حلب إن خمسة مدنيين قتلوا وأصيب آخر نتيجة انفجار لغم من مخلفات الإرهابيين في منطقة خناصر بالريف الجنوبي الشرقي

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